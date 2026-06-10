Oroscopo Paolo Fox 11 giugno: Gemelli, le stelle favoriscono incontri e nuove opportunità. Scorpione, intuito particolarmente forte

Le stelle di giovedì 11 giugno invitano alla prudenza nelle decisioni importanti e favoriscono il dialogo nei rapporti personali. È una giornata utile per chiarire situazioni rimaste in sospeso e guardare con maggiore fiducia ai progetti futuri.
Ariete
Giornata dinamica e ricca di stimoli. Sul lavoro arrivano conferme attese da tempo, mentre in amore è il momento di ascoltare di più il partner.
Toro
Serve pazienza per gestire alcune questioni pratiche. In campo sentimentale torna serenità dopo giorni piuttosto movimentati.
Gemelli
Le stelle favoriscono incontri e nuove opportunità. Buone notizie per chi cerca un cambiamento professionale o vuole mettersi in gioco.
Cancro
Qualche tensione può emergere in famiglia o nelle relazioni più strette. Meglio evitare polemiche e concentrarsi sugli obiettivi concreti.
Leone
Energia in crescita e grande voglia di fare. Sul lavoro si aprono prospettive interessanti, mentre in amore è tempo di passione e chiarimenti.
Vergine
La giornata richiede attenzione ai dettagli. Possibili soddisfazioni economiche, ma è consigliabile evitare spese impulsive.
Bilancia
Il dialogo sarà l’arma vincente. In amore si recupera complicità, mentre sul lavoro è importante prendere decisioni senza ulteriori rinvii.
Scorpione
Intuito particolarmente forte. Le stelle favoriscono le trattative e le questioni professionali che richiedono determinazione.
Sagittario
Cresce il desiderio di novità. Buon momento per programmare viaggi, cambiamenti o nuovi progetti da sviluppare nei prossimi mesi.
Capricorno
Impegno e costanza portano risultati. In ambito lavorativo arrivano segnali incoraggianti, mentre nei sentimenti serve maggiore disponibilità.
Acquario
La creatività è protagonista. Nuove idee possono trasformarsi in occasioni concrete, soprattutto per chi lavora in autonomia.
Pesci
Sensibilità e intuizione aiutano a comprendere meglio le persone che vi circondano. In amore torna il desiderio di vivere emozioni autentiche.