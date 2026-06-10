Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 11 giugno: Gemelli, le stelle favoriscono incontri e nuove opportunità. Scorpione, intuito particolarmente forte

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Fiorenza Di Palma
Oroscopo

Le stelle di giovedì 11 giugno invitano alla prudenza nelle decisioni importanti e favoriscono il dialogo nei rapporti personali. È una giornata utile per chiarire situazioni rimaste in sospeso e guardare con maggiore fiducia ai progetti futuri.

Ariete

Giornata dinamica e ricca di stimoli. Sul lavoro arrivano conferme attese da tempo, mentre in amore è il momento di ascoltare di più il partner.

Toro

Serve pazienza per gestire alcune questioni pratiche. In campo sentimentale torna serenità dopo giorni piuttosto movimentati.

Gemelli

Le stelle favoriscono incontri e nuove opportunità. Buone notizie per chi cerca un cambiamento professionale o vuole mettersi in gioco.

Cancro

Qualche tensione può emergere in famiglia o nelle relazioni più strette. Meglio evitare polemiche e concentrarsi sugli obiettivi concreti.

Leone

Energia in crescita e grande voglia di fare. Sul lavoro si aprono prospettive interessanti, mentre in amore è tempo di passione e chiarimenti.

Vergine

La giornata richiede attenzione ai dettagli. Possibili soddisfazioni economiche, ma è consigliabile evitare spese impulsive.

Bilancia

Il dialogo sarà l’arma vincente. In amore si recupera complicità, mentre sul lavoro è importante prendere decisioni senza ulteriori rinvii.

Scorpione

Intuito particolarmente forte. Le stelle favoriscono le trattative e le questioni professionali che richiedono determinazione.

Sagittario

Cresce il desiderio di novità. Buon momento per programmare viaggi, cambiamenti o nuovi progetti da sviluppare nei prossimi mesi.

Capricorno

Impegno e costanza portano risultati. In ambito lavorativo arrivano segnali incoraggianti, mentre nei sentimenti serve maggiore disponibilità.

Acquario

La creatività è protagonista. Nuove idee possono trasformarsi in occasioni concrete, soprattutto per chi lavora in autonomia.

Pesci

Sensibilità e intuizione aiutano a comprendere meglio le persone che vi circondano. In amore torna il desiderio di vivere emozioni autentiche.

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