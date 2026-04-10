Oroscopo Paolo Fox 11 aprile: Gemelli, qualche tensione da gestire sul lavoro. Momento di introspezione per Capricorno, non trascurare gli effetti

Sabato 11 aprile si apre sotto influssi astrali dinamici secondo l’oroscopo di Paolo Fox, con una giornata che invita molti segni a fare chiarezza nelle relazioni e a rimettere ordine nei progetti. Tra intuizioni improvvise e piccoli ostacoli da superare, le stelle offrono spunti utili per affrontare al meglio il weekend.
Ariete
Giornata energica, ma attenzione agli impulsi. In amore serve più pazienza, mentre sul lavoro è il momento di valutare bene una proposta.
Toro
Le stelle favoriscono la stabilità emotiva. Bene i rapporti familiari, mentre sul piano professionale arrivano conferme attese da tempo.
Gemelli
Qualche tensione da gestire, soprattutto nei rapporti personali. Meglio evitare discussioni inutili e rimandare decisioni importanti.
Cancro
Sensibilità in primo piano. In amore si possono chiarire vecchi malintesi, mentre il lavoro richiede maggiore concentrazione.
Leone
Giornata positiva per mettersi in gioco. Energia e determinazione aiutano a superare piccoli ostacoli, anche nei rapporti sentimentali.
Vergine
Serve più calma. Le stelle consigliano di non essere troppo critici, soprattutto con il partner. Sul lavoro, prudenza nelle scelte.
Bilancia
Clima sereno, ideale per recuperare un rapporto. Buone opportunità anche per chi vuole rimettersi in carreggiata professionalmente.
Scorpione
Intuito forte e voglia di cambiamento. In amore si cercano certezze, mentre sul lavoro si apre una fase di riflessione.
Sagittario
Giornata vivace e piena di stimoli. Ottimo momento per socializzare e per portare avanti nuovi progetti.
Capricorno
Le responsabilità si fanno sentire. È importante non trascurare gli affetti, mentre sul lavoro serve maggiore flessibilità.
Acquario
Creatività in crescita. Le stelle favoriscono nuove idee e incontri interessanti, sia in amore che nelle collaborazioni.
Pesci
Momento di introspezione. Meglio ascoltare le proprie emozioni e non forzare le situazioni, soprattutto nei rapporti personali.