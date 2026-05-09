Oroscopo Paolo Fox 10 maggio: Bilancia, le emozioni tornano protagoniste. Sagittario, c’è voglia di cambiamento

Domenica 10 maggio si apre con un cielo dinamico e ricco di emozioni per molti segni zodiacali. Le stelle invitano a rallentare i ritmi, dedicarsi agli affetti e chiarire alcune questioni lasciate in sospeso durante la settimana. Sarà una giornata favorevole per chi cerca serenità, nuovi stimoli e un pizzico di fortuna.

Ariete

Giornata vivace e positiva. In amore torna la voglia di mettersi in gioco, mentre sul lavoro qualcuno potrebbe finalmente ricevere una conferma attesa da tempo. Energia in crescita.

Toro

Le stelle consigliano prudenza nelle discussioni familiari. Meglio evitare polemiche inutili e concentrarsi sulle cose davvero importanti. Bene il recupero fisico.

Gemelli

Domenica interessante per i sentimenti. Chi è single potrebbe fare un incontro speciale, mentre le coppie ritrovano complicità. Favoriti gli spostamenti e le nuove idee.

Cancro

C’è bisogno di tranquillità e di persone sincere accanto. Alcuni pensieri legati al passato potrebbero riaffiorare, ma la giornata aiuta a fare chiarezza dentro di sé.

Leone

Momento brillante per i rapporti sociali. La Luna favorisce amicizie, incontri e occasioni piacevoli. In amore serve però maggiore ascolto verso il partner.

Vergine

Una domenica utile per recuperare energie e organizzare meglio i prossimi impegni. Qualche tensione in famiglia va gestita con calma e diplomazia.

Bilancia

Le emozioni tornano protagoniste. Le coppie possono vivere momenti intensi, mentre chi ha vissuto una delusione sentimentale sente finalmente il desiderio di ripartire.

Scorpione

Giornata intensa ma positiva. Le stelle premiano la determinazione e aiutano a risolvere una questione rimasta aperta. Bene i rapporti con amici e parenti.

Sagittario

C’è voglia di libertà e leggerezza. Una domenica ideale per viaggiare, stare all’aria aperta o dedicarsi a nuove passioni. Attenzione solo alle spese eccessive.

Capricorno

Qualche piccolo nervosismo potrebbe rovinare l’umore nelle prime ore della giornata. Meglio evitare confronti diretti e concedersi un po’ di relax.

Acquario

Le stelle portano creatività e nuove intuizioni. In amore torna la voglia di sorprendere e lasciarsi andare. Favoriti i contatti e le amicizie.

Pesci

Domenica dolce e romantica. Il cuore torna protagonista e molte situazioni sentimentali possono finalmente trovare un equilibrio. Bene anche il recupero psicofisico.