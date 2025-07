Ogliastro Cilento, ladri in azione: tentato colpo ad Eredita

Non si placa l’allarme furti nel Cilento. Questa volta ad essere colpita è stata la frazione Eredita di Ogliastro Cilento. Ignoti hanno agito nel corso della notte, per fortuna senza riuscire nel loro intento criminoso.

Il furto

Stando alle prime ricostruzioni i ladri sono riusciti ad accedere all’interno di un appartamento attraverso una scala adagiata sul retro, quindi hanno rotto una finestra e si sono introdotti in casa approfittando dell’assenza del proprietario.

Quest’ultimo, però, è rientrato proprio mentre i banditi si trovavano in casa. Sorpresi si sono dati alla fuga.

Il giovane ha dato l’allarme ma ormai i malviventi si erano già dileguati.

Sarebbero stati almeno tre ad agire introducendosi in casa. Per fortuna non hanno portato via nulla, non c’è stato più il tempo necessario per completare il colpo. Sul caso indagano ora i carabinieri.