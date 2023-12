Nel salernitano sequestrata più di 1 tonnellata di articoli pirotecnici e materiale esplodente artigianale. Denunciato il responsabile

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, nel corso di attività volte al controllo economico del territorio, ha sottoposto a sequestro penale un’ingente quantità di materiale esplodente, concentrata all’interno di un’attività commerciale sprovvista di idonea licenza nel Comune di Scafati.

L’operazione

In particolare, nel corso di un intervento d’iniziativa scaturito dal1’approfondimento di alcuni input info-investigativi, le Fiamme Gialle della Compagnia di Scafati hanno sequestrato “artifizi” pirotecnici abusivamente detenuti, per un totale di massa attiva calcolata in oltre 140 kg.

Tale operazione ha avuto origine dall’intensificazione delle attività a contrasto dell’illegale commercializzazione di fuochi d’artificio in occasione delle festività di Capodanno. I militari hanno scoperto che l’indagato, esperto artificiere, occultava all’interno del locale, oltre agli artifici pirotecnici convenzionali detenuti in assenza di licenza, ben 259 ordigni artigianalmente realizzati.

Il sequestro

Tenuto conto della pericolosità della merce in questione e dell’ingente quantità di articoli sequestrati, l’effettivo possessore è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente, sia per il reato di detenzione illegale di materiale esplodente.

I beni sottoposti a vincolo cautelare avevano un controvalore di vendita al dettaglio di più di trentamila euro.