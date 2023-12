La Guardia di Finanza di Salerno sequestra oltre 36 kg di fuochi illegali e denuncia 2 persone

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, neIl’approssimarsi delle festività, nell’ambito del contrasto del commercio illegale di fuochi d’artificio, ha sequestrato artifizi pirotecnici, illegalmente detenuti, per un totale di massa attiva calcolata in oltre 36 kg, denunciando a piede Iibero due soggetti, cautelando anche un automezzo utilizzato per il trasporto dei “botti”.