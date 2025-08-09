Marina di Casal Velino, doppio furto nella notte: rubata anche una Fiat Panda

Notte movimentata quella dell’8 agosto a Marina di Casal Velino, dove si sono registrati due episodi di furto a breve distanza l’uno dall’altro.

I fatti

In un’area residenziale frequentata da turisti, una Fiat Panda di recente immatricolazione è stata rubata da un parcheggio privato. Secondo una prima ricostruzione, a mettere a segno il colpo sarebbero stati quattro individui, che hanno agito in pochi minuti, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Gli episodi

L’episodio si aggiunge a quello registrato in via Velia, dove era stata sottratta anche una Fiat 500 Abarth. ritrovata solo questa mattina. Gli episodi, probabilmente avvenuti nella stessa fascia oraria, sono ora al centro delle indagini delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per risalire ai responsabili e rintracciare i veicoli.