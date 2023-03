Eboli: Fiat 500 si ribalta.Paura per due giovani ebolitane

Una distrazione e il conseguente impatto tra due vetture e una Fiat 500 di colore nero si ribalta al centro strada.

La dinamica

Panico per due sfortunate ragazze a bordo dell’auto, apprensione per la loro salute fino all’arrivo sul posto dei soccorritori.

Nessun danno fisico fortunatamente, resta lo spavento e un ricordo brutto da dimenticare.

È successo oggi a ora di pranzo nei pressi di via Giovan Batt seista Vignola, la strada che conduce all’ospedale Maria Santissima dell’Addolorata di Eboli.

Stando a quando riferirebbe qualche passante presente al momento dell’impatto, due auto sarebbero entrate in collisione e immediatamente una si è cappottata a centro strada.

La paura e i soccorsi

Lacrime di disperazione per la ventenne alla guida dell’auto e una sua amica minorenne. Immediatamente lanciato l’allarme sul posto sono giunti i vigili urbani del capitano Mario Dura e i sanitari del 118.

Trasportate in ospedale per espletare tutti gli accertamenti medici, per le ragazze fortunatamente solo tanto spavento e qualche escoriazione.

L’auto è stata rimossa dal carro attrezzi.