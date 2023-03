Tragico incidente nel salernitano, muore 21enne

Questa mattina, una giovane ragazza di soli 21 anni, residente a Palomonte, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella località di Canalicchio.

Cause dell’incidente ancora in corso di accertamento

La giovane, alla guida della sua vettura, ha perso il controllo del veicolo per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti. Il veicolo è finito fuori strada e nell’impatto, la 21enne è deceduta sul colpo.

Inutili i soccorsi, giunti sul posto anche i carabinieri della locale stazione

Nonostante i soccorsi, purtroppo la giovane non ha avuto scampo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione di Contursi Terme per effettuare i rilievi del caso.

Indagini in corso

Gli inquirenti stanno ora indagando sull’accaduto per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La Procura ha disposto la restituzione della salma ai familiari della giovane automobilista.

Una tragedia che lascia sgomenti

La notizia della prematura scomparsa della giovane ragazza ha lasciato sgomenti e commozione in tutta la comunità locale. Le condoglianze vanno alla famiglia e agli amici in questo momento di grande dolore.