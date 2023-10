Lutto cittadino a Piaggine per la morte del giovane Giampasquale Luongo

E’ sconvolta la comunità di Piaggine per la tragica e prematura perdita del giovane concittadino Giampasquale Luongo, ritrovato privo di vita dalla fidanzata e dalla sorella, nella tarda mattinata di oggi, in località Chiova, un’area rurale del paese.

Il lutto cittadino

In segno di vicinanza verso i familiari di Giampasquale, il comune di Piaggine, guidato dal sindaco, Renato Pizzolante, ha disposto il lutto cittadino per domani, 11 ottobre, a partire dalle ore 15:30 e fino alle ore 18:30.

Dall’ente sono stati invitati gli esercenti ed i titolari delle attività economiche presenti sul territorio ad osservare un periodo di sospensione lavorativa al fine di consentire a tutta la cittadinanza una serena e raccolta partecipazione alle esequie che si terranno in quell’orario.

Il lutto

Sono tanti i messaggi di cordoglio e dolore affidati in queste ore ai social network dagli amici, dai parenti e dalle tante persone che conoscevano e amavano Giampasquale, ricordato come un ragazzo per bene, gioviale e stimato da tutti.

“Vorrei tornare indietro per ritrovare di nuovo il tuo abbraccio”, “quando ci vedevamo ci abbracciavamo nella felicità di vederci. Non ti dimenticheremo mai”, sono solo alcune delle tante struggenti, sentite e commosse parole dei suoi amici.

Il trentenne, appassionato di caccia, è deceduto a causa di un colpo di arma fa fuoco partito da un fucile di sua proprietà.