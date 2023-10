Dramma in Cilento, giovane trovato privo di vita in campagna

Un giovane di 30 anni è stato ritrovato privo di vita nella tarda mattinata di oggi in località Chiova, nel comune di Piaggine. La vittima è deceduta a causa di un colpo d’arma da fuoco partito da un fucile di sua proprietà. Da comprendere cosa sia accaduto, ma è presumibile possa trattarsi di un suicidio.

La tragedia di Piaggine

Il ragazzo avrebbe utilizzato il suo fucile da caccia, un’attività di cui era appassionato, per farla finita. A trovare il cadavere la sorella del 30enne e la fidanzata. Macabra la scena che le due si sono trovate davanti. Immediato è scattato l’allarme ma i soccorsi sono risultati vani.

Il lutto

Il giovane, impiegato in un’azienda del Vallo di Diano, non dava l’impressione di avere particolari problemi. La notizia si è diffusa velocemente in paese e nei centri limitrofi. La comunità è sgomenta per quanto accaduto e si è stretta al dolore della famiglia.

Sul posto i Carabinieri della locale Stazione e i sanitari del 118. La salma sarà liberata dopo l’esame del corpo da parte del medico legale.