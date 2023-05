Laurea ad Honorem dell’Università di Salerno al vallese Elio Schiavo

Elio Schiavo, originario di Vallo della Lucania e Top Manager della Tim, ha ricevuto ieri mattina al campus di Fisciano la Laurea Magistrale ad Honorem in “Data Science e Gestione dell’Innovazione”. La cerimonia si è svolta in presenza di numerosi giovani studenti dell’Ateneo, ai quali Schiavo ha rivolto un discorso di incoraggiamento e d’ispirazione.

Le parole di Elio Schiavo

Durante il suo intervento, Schiavo ha esortato i giovani a coltivare la curiosità, a prestare attenzione ai dettagli e ad essere coraggiosi. Ha sottolineato l’importanza di essere se stessi, di essere onesti e sinceri in ogni situazione, e di non temere di commettere errori. Secondo Schiavo, infatti, commettere errori è un aspetto naturale del processo di apprendimento, purché si dimostri di aver capito e imparato dagli errori stessi.

«Siate curiosi. Siate attenti ai dettagli. Siate coraggiosi. Soprattutto, siate voi stessi. Siate onesti, e sinceri. Sempre. Non abbiate paura di fare errori, non c’è nessun problema nel commettere degli errori a condizione che dimostriate di avere imparato e capito cosa è accaduto. Non è bravo chi non fa errori…è bravo chi è capace di fare solo errori nuovi. Prendete una matita ed un foglio bianco: su quel foglio, tra dieci anni troverete quello che iniziate a scrivere oggi», le sue parole ai giovani studenti dell’Ateneo.

Chi è Elio Schiavo

Elio Schiavo, attualmente Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di Tim e Amministratore Delegato di Noovle Spa, è stato premiato per il suo contributo nel campo della Data Science e della Gestione dell’Innovazione.

La sua carriera di successo e la sua passione per l’innovazione sono state fonte di ispirazione per molti giovani studenti, che hanno potuto incontrarlo di persona e ricevere i suoi consigli.