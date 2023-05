L’Università di Salerno pronta ad ospitare la nona edizione della “Festa dell’Europa”

Martedì 9 maggio, l’Aula delle Lauree Gabriele De Rosa (Edificio D2) dell’Università di Salerno sarà il palcoscenico della IX edizione della Festa dell’Europa, organizzata dal Center for European Studies (CES) diretto dal Prof. Massimo Pendenza.

Lectio Magistralis di Giuseppe Bronzini

L’evento, che avrà inizio alle ore 11.00, vedrà la partecipazione di Giuseppe Bronzini, che terrà una Lectio Magistralis dal titolo “La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ambito di applicazione, efficacia, ruolo direttivo nel processo di integrazione”.

Giuseppe Bronzini è Segretario generale del movimento europeo e direttore scientifico del sito www.europeanrights.eu presso la Fondazione basso. Inoltre, è un esperto nazionale dell’agenzia per i diritti UE per l’applicazione della Carta dei diritti e membro del Comitato scientifico della rivista «La cittadinanza europea». Bronzini è anche socio fondatore del Basic Income Network – Italia e ha pubblicato numerosi libri sul tema dei diritti fondamentali.

La Lectio Magistralis di Bronzini sarà preceduta da esibizioni musicali, tra cui l’esecuzione dell’Inno alla Gioia, Quartetto d’Archi e Voce, composto dai Maestri del Liceo Musicale Alfano I di Salerno. Questo quartetto, composto da studenti del liceo musicale, ha già ottenuto importanti riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale.

Ecco la Festa dell’Europa

La Festa dell’Europa è un appuntamento annuale che si tiene in tutta Europa per celebrare l’unione tra i popoli europei e la nascita dell’Unione Europea. L’evento di Salerno è una delle manifestazioni più importanti in Italia e vede la partecipazione di autorevoli personalità e accademici italiani e internazionali. Giuseppe Bronzini succede ad altri illustri ospiti del Center for European Studies, tra cui lo storico Giuseppe Galasso, Mario Telò, Alessandro Cavalli, Gianfranco Pasquino, Alberto Martinelli, Hans-Jörg Trenz, Viktor Elbling e Jan Andrzej Zielonka.

Massimo Pendenza, curatore dell’iniziativa e Direttore del Center for European Studies dell’Università di Salerno, introdurrà la giornata e darà il benvenuto a tutti i partecipanti. L’evento sarà aperto al pubblico e si prevede una grande affluenza di studenti, docenti, ricercatori e appassionati di politica e diritti fondamentali.

La Festa dell’Europa di Salerno è un’occasione unica per approfondire la conoscenza sull’Unione Europea e sui suoi valori fondamentali, oltre che per incontrare esperti del settore e scambiare idee e opinioni.