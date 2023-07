L’appello dei Presidenti “La riforma delle Province serve al Paese”: a Salerno l’UPI a confronto con i Parlamentari

“Abbiamo individuato Salerno – afferma il Presidente della Provincia, che è anche il Presidente UPI Campania, Franco Alfieri – per ospitare questa giornata di lavoro nazionale proprio perché la nostra provincia è emblematica, sia per l’estensione che per il numero di abitanti. Stamattina è stato molto interessante il confronto fra colleghi di Provincia, altri amministratori locali e gli esponenti di Governo e Parlamento sul Disegno di legge di riforma in discussione al Senato. Abbiamo anche ribadito la necessità che la nuova Provincia sia accompagnata dalle risorse necessarie, perché possa tornare a pieno titolo protagonista nel dibattito nazionale in cui è urgente azzerare i divari territoriali e ricucire un Paese afflitto da disuguaglianze.

L’assemblea

Si è tenuta a Palazzo Sant’Agostino l’Assemblea delle Province del Mezzogiorno organizzata dall’UPI in collaborazione con la Provincia di Salerno sul tema “Azzerare i divari e ricucire il Paese: la missione della nuova Provincia”.

Le criticità

“L’indebolimento delle Province ha aumentato la disparità di diritti e di opportunità tra i territori e ha acuito i divari tra i comuni capoluogo e le altre città. La riforma delle Province, con il Disegno di Legge all’esame in Senato, è una riforma Paese, che ha lo stesso valore da Nord a Sud e può colmare questo squilibrio. Il ritorno all’elezione diretta è essenziale per far tornare i cittadini ad essere protagonisti nelle scelte, ma vogliamo anche un nucleo di competenza che facciano delle Province la sede della programmazione territoriale”.

Ha concluso il Presidente UPI nazionale Michele de Pascale a termine dei lavori della tavola rotonda con deputati e senatori sullo stato dei lavori del Disegno di Legge di riforma delle Province in discussione in Senato.