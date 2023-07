La ricetta: penne con tonno e pomodorini

La pasta è alla base della dieta mediterranea, ottima fonte di energia e capace di dare senso di sazietà.

Il tonno, invece, è ottima fonte di vitamine e minerali tra i quali spiccano, ferro, potassio, calcio e fosforo, ricco di vitamina A importante per ossa, denti e sistema immunitario.

Gli ingredienti e la preparazione

Anche con il caldo di questi giorni non si può rinunciare ad un buon piatto di pasta, nutriente ma leggero.

Ingredienti per 4 porzioni

400 gr di pasta tipo penne

250 gr di pomodori datterini

200 gr di tonno

Prezzemolo tritato

Mezza cipolla ramata

Olio evo

Una dozzina di olive nere

Basilico fresco

Sale

La preparazione sarà veloce, iniziamo tagliare finemente la cipolla e lasciamola appassire in padella con 3 cucchiai di olio, laviamo e tagliamo in 2 parti i pomodorini aggiungiamoli quindi alla cipolla e lasciamo cuore a fiamma vivace per circa 10 minuti. Uniamo il tonno e le olive e lasciamo insaporire per qualche minuto. Aggiungiamo il Basilico in foglie e il prezzemolo tritato.

In una pentola alta portiamo a bollore abbondante acqua salata e cuociamo la pasta, scoliamo al dente e saltiamo in padella con il condimento al tonno.

Il nostro piatto è pronto da servire con un buon calice di vino bianco.

Al sughetto non ho aggiunto sale in quanto tonno e olive sono alimenti già di per sé sapidi, ma, se per il vostro palato dovesse risultare insipido aggiustate di sale.

Ho scelto le penne rigate per gusto personale ma anche con gli spaghetti sarà un ottimo piatto.

A piacere potete insaporire con del peperoncino piccante.

Buon appetito.