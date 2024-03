La biblioteca comunale di Castelnuovo Cilento sarà un luogo più vivo e interattivo

Il Comune di Castelnuovo Cilento, guidato dal sindaco Eros Lamaida, è risultato tra i beneficiari dell'avviso pubblico “Benessere in Comune”, promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.

«Il fine è quello di trasformare la Biblioteca Comunale “ Gennaro Buccino” in un luogo ancora più vivo, più inclusivo ed interattivo conferendole un ruolo più baricentrico nell'innovazione ed integrazione educativa , sociale e culturale della nostra Comunità. Un “ luogo del cuore “ ancora più vivo dove possa sorgere uno stile di vita che veda nella condivisione dello studio, del lavoro, del proprio tempo libero, nella condivisione del Bene Comune , il suo obiettivo , il suo “sogno ad occhi aperti”», spiega il primo cittadino Eros Lamaida.

L'avviso ministeriale

L'avviso ministeriale punta alla realizzazione di azioni orientate al benessere delle famiglie con figli minorenni di età compresa tra 7 e 14 anni dei comuni fino a 5.000 abitanti.

L'Ente pertanto ha approvato il Piano Operativo denominato “Castelnuovo GameLab: sviluppa il tuo videogioco nel cuore del Cilento” per due azioni progettuali ( Azione 2 Allestimento, implementazione e gestione di spazi attrezzati, anche dotati di una connessione internet, per lo studio in autonomia e per attività laboratoriali artistiche e culturali, ivi comprese le attività extrascolastiche e Azione 4 Organizzazione di eventi ludici ed educativi a carattere sportivo, culturale e artistico, con particolare riferimento alla valorizzazione del territorio).

All' importo riconosciuto dal Dipartimento a titolo di finanziamento, pari ad € 14.868,78, ilComune andrà ad aggiungere la quota, a titolo di cofinanziamento, pari al 50% del finanziamento ottenuto, corrispondente ad € 7.434,39, per un totale complessivo dell'iniziativa di € 22.303,17.