Intervista a Giuseppe Funicello, il cilentano giramondo | VIDEO

Giuseppe Funicello si è presentato alla nostra Tv mostrando grande entusiasmo per la nuova avventura che andrà ad intraprendere. Dopo una vita in giro per il mondo prima da calciatore e poi da allenatore, approda in Romania con il difficile obiettivo di salvare la sua nuova squadra che naviga nelle zone basse della classifica.

Il legame con il Cilento

Con Giuseppe abbiamo parlato del suo legame con il Cilento, essendo originario di San Mango. Lui ha parlato con entusiasmo di questa terra e del calcio Italiano che segue da sempre. In passato ha vestito, se pur per breve periodo, le maglie di Juve Stabia e Salernitana.

Inoltre non ha nascosto il suo desiderio di venire ad allenare in Italia, a questo proposito ci ha svelato un aneddoto, stava per firmare per un club Piemontese, ma alla fine non si è fatto più nulla.

Il sogno di Giuseppe Funicello

Insomma un sogno nel cassetto per il cilentano è quello di ritornare tra i professionisti in Italia come allenatore.

I suoi mentori calcistici sono Guardiola e Ancelotti, ma a sua detta lui predilige la disciplina e il rigore piuttosto che la tecnica, per lui la squadra deve essere innanzitutto una famiglia.

Noi auguriamo a Giuseppe di realizzare tutti i suoi sogni e speriamo presto di vederlo in serie A.