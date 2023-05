Il Tg di InfoCilento del 29 maggio 2023. Ecco il sommario dei principali argomenti:

– Vallo di Diano, peste suina africana: al via il monitoraggio delle aree in “zona rossa”. 13 le carcasse risultate infette dal virus;

– Eboli, da tre giorni non si hanno più notizie di William Torre, 31 enne ebolitano. Le ricerche sono affidate alle forze dell’ordine;

– Agropoli, «Cambiate zona» è l’insolito appello dei residenti di contrada Moio alle coppiette;

– Cilento, riapertura strada Mingardina, Marotta: ora concludiamo il progetto per messa in sicurezza dell’area

– Castellabate, ritornano le domeniche del “Lungomare Vivo”. Una giornata ricca di intrattenimento per grandi e piccoli;

– Sport, fine settimana agrodolce con i successi di US Agropoli e Polisportiva Basket Agropoli e la sconfitta della New Basket Agropoli Paestum