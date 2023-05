Il successore di San Francesco ad Agropoli per un incontro speciale con i fedeli

Sabato 20 maggio, saranno in visita speciale ad Agropoli il Padre Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori Fra Massimo Fusarelli e il Ministro Provinciale dei Frati Minori, fra Antonio Ridolfi che saranno accolti alle ore 11:00 presso l’Aula Consiliare del Comune, in cui avrà luogo un incontro con i rappresentanti della comunità ecclesiale e civile.

Il pellegrinaggio allo scoglio

Alle ore 16:00 poi, è in programma un pellegrinaggio via mare presso lo scoglio di San Francesco per concludere infine la giornata con a celebrazione eucaristica presieduta dallo stesso Fra Massimo Fusarelli che è in terra il 121° successore del Santo di Assisi.

La messa si terrà alle ore 19:30 presso la Chiesa Giubilare di S. Francesco e vedrà la presenza del Ministro regionale dell’ Ordine Francescano Secolare per l’ammissione dei candidati alla fraternità OFS.

L’iniziativa

L’evento, organizzato dalla Diocesi di Vallo della Lucania e dalla parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Agropoli, rientra nei tanti organizzati quest’anno in occasione dello speciale Anno Giubilare di Agropoli e la cittadinanza tutta è invitata a parteciparvi prendendo parte agli incontri in programma, alla Santa Messa e chissà, magari a mettersi in cammino seguendo le orme di San Francesco.