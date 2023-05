Il maltempo ferma i festeggiamenti di San Michele Arcangelo in località Fonte di Roccadaspide

Erano stati organizzati grandi festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, in località Fonte di Roccadaspide, purtroppo la pioggia incessante che si sta abbattendo nella zona da questa mattina, ha fatto sì che sia la processione religiosa che il concerto dell’artista Daniele De Martino, che si sarebbe dovuto tenere in serata, venissero rinviati a data da destinarsi.

Confermati i festeggiamenti religiosi con la Santa Messa

Solo la Santa Messa prevista per le ore 18:00 presso la Chiesa di San Giuseppe è stata confermata.

Proprio in località Fonte si trova l’antica Cappella di San Michele, in queste settimane illuminata a festa, che sorge su una collinetta circondata da un bosco di querce e di ulivi. All’interno della cappella si può ammirare la preziosa statua cinquecentesca di legno policromo, d’ignoto autore, più volte restaurata e raffigurante l’Arcangelo Michele.

Il culto nel Cilento

L’8 maggio molti comuni del Cilento e Vallo di Diano celebrano San Michele Arcangelo, una festività molto sentita e attesa sul territorio.

Dopo gli anni di stop a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, finalmente ritornano i festeggiamenti in onore del Santo, in molte località cilentane.