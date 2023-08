Grande successo per gli Zero Assoluto: «incantati da Teggiano»

Sono entrati immediatamente in sintonia, gli Zero Assoluto, con le tantissime persone accorse in piazza San Cono a Teggiano: “Siamo in un luogo davvero splendido” hanno detto con stupore e ammirazione Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, confermando la bellezza del progetto “Viaggio nel Vallo di Diano”, iniziato questo fine settimana e che proseguirà fino a dicembre in sei incantevoli comuni valdianesi.

A Teggiano è stata una grande festa, con tanta energia da parte degli Zero Assoluto, e il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i presenti, giunti nel Vallo di Diano da tutta la provincia salernitana, ma anche da Puglia, Basilicata e Calabria. La città museo, ideale crocevia di tradizione, arte, armonia e suoni è stata invasa da una folla festante, e non è mancato chi ha approfittato dell’occasione per trascorrere una intera giornata nel Vallo di Diano.

Gli appuntamenti a Teggiano

Il fine settimana teggianese che ha inaugurato il Viaggio nel Vallo di Diano era iniziato sabato nella frazione di San Marco con la riuscitissima manifestazione “ART…EGGIANO”, che attraverso i giovani e l’artigianato territoriale ha gettato un apprezzatissimo ponte tra passato, presente e futuro. Dopo il concerto degli Zero Assoluto, la Notte Bianca è proseguita con i “Vuela Bailando Reggaeton”, scatenato gruppo di musicisti e cantanti che animano da anni feste e piazze cittadine.

Prima del concerto, un breve momento dedicato agli indirizzi di saluto da parte del sindaco di Teggiano Michele Di Candia e del Consigliere Regionale Corrado Matera, moderato dalla giornalista Antonella D’Alto.

Le reazioni

“È emozionante -ha detto il primo cittadino Michele Di Candia– vedervi in tanti nel nostro accogliente centro storico. Abbiamo inserito questa Notte Bianca a Teggiano all’interno del progetto Viaggio nel Vallo di Diano per provare un nuovo format: il risultato ci riempie di soddisfazione. Sabato 26 a San Marco abbiamo già vissuto una bellissima serata con ART…EGGIANO, dove sono stati protagonisti i giovani e anche l’artigianato, mestiere antico, ricco di tradizione e competenza, assolutamente da tramandare. Il titolo di questo progetto dice tutto: viaggiare nel Vallo di Diano sarà una bellissima esperienza, nella certezza che le manifestazioni che andremo a proporre non si accavalleranno. Ogni Comune avrà il suo spazio e il suo momento: le persone che parteciperanno potranno vivere realmente le bellezze del nostro Vallo di Diano”.

Il progetto “Viaggio nel Vallo di Diano” è co-finanziato dalla Regione Campania: “Il concerto di questa sera è musica ma anche cultura -ha detto il consigliere Regionale Corrado Matera– e rappresenta un’occasione importante di promozione. La musica appartiene a tutti noi, emoziona, è un’opportunità per condividere quel “Viaggio nel Vallo di Diano” che dà il titolo al progetto, per far conoscere questi splendidi luoghi e per vivere una giornata diversa. La Regione Campania sostiene da anni queste iniziative, e in questo caso il progetto è stato messo in campo con intelligenza dai sei comuni che hanno aderito, con Teggiano capofila. Ci saranno tante altre iniziative, e sarà anche un’occasione per destagionalizzare l’offerta turistica: perché il problema, soprattutto delle aree interne, è che molto spesso il turismo è concentrato soltanto nei mesi estivi”.