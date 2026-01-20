Giornate della salute a Sacco, formazione salvavita con il corso BLSD e disostruzione delle vie aeree

Sacco si prepara a vivere una nuova tappa delle Giornate della Salute, un’iniziativa dedicata alla prevenzione ed alla formazione sanitaria rivolta alla cittadinanza. Domenica 25 gennaio è in programma il Corso Esecutore BLSD e Disostruzione delle Vie Aeree, un appuntamento fondamentale per apprendere le manovre salvavita di primo soccorso e l’utilizzo del defibrillatore.

L’appuntamento

Il corso, a numero limitato di posti, si svolgerà presso l’ex edificio scolastico di Via Case Sparse, dalle ore 9.00 alle ore 13.30. L’attività formativa è promossa dal Centro di Formazione “L’Albero della Vita del Cilento” in collaborazione con il Comune di Sacco.

Un’importante giornata di formazione: le info utili

L’iniziativa mira a diffondere competenze essenziali per affrontare situazioni di emergenza, come l’arresto cardiaco improvviso e l’ostruzione delle vie aeree, rafforzando così la cultura della sicurezza e della solidarietà all’interno della comunità. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il vicesindaco Emilia Polito al numero 339 4164582.