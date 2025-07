Gabriele Procida è un nuovo giocatore del Real Madrid

Adesso è ufficiale, il cestista con origini Agropolesi Gabriele Procida ha firmato un contratto con il Real Madrid, dopo aver intavolato una lunga trattativa, da poco è arrivata l’ufficialità vestirà la maglia numero 9.

Gabriele Procida

Sembrava scontata e quasi in dirittura d’arrivo la firma con la Virtus Bologna, invece Gabriele Procida ha deciso di dirigersi in Spagna e accordarsi con il Real Madrid.

Il talento azzurro classe 2002 dopo la fine del contratto con l’Alba Berlino, sarà prossimamente alla corte di Sergio Scariolo, nuovo allenatore dei Blancos.

Classe 2002

Procida classe 2002, scelto alla 36isa del draft NBA e i cui diritti appartengono ora agli Utah Jazz, nelle ultime tre stagioni ha militato nell’Alba Berlino in Germania, venendo eletto miglior giovane dell’Eurolega nel 2024.

Procida inoltre farà parte dei convocati del ct Pozzecco in preparazione in vista degli Europei 2025 di fine Agosto.

Grande opportunità per il talento di origini Agropolesi che proverà a mettersi in mostra in una delle piazze più blasonate del panorama cestistico Internazionale.