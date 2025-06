Agropoli: Mutalipassi firma ordinanza per deroga limite emissioni sonore

Il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ha firmato un’ordinanza con la quale vengono prolungati, in deroga, gli orari per le emissioni sonore nel periodo estivo. Una conferma di quanto già stabilito nel 2024 ma che arriva in anticipo rispetto alla scorsa estate.

Cosa prevede l’ordinanza

Il provvedimento stabilisce le deroghe praticabili per le emissioni sonore dei piccoli trattenimenti musicali organizzati dai gestori dei pubblici esercizi prevedendo delle eccezioni al limite delle emissioni previste dalle norme in vigore.

In sintesi viene esteso il limite temporale massimo diurno stabilito dal Piano di Zonizzazione Acustica per l’intrattenimento musicale. Nello specifico, fino al 30 settembre 2025 su tutto il territorio comunale, limitatamente ai giorni di venerdì e sabato dei mesi di giugno, luglio e settembre, nonché il 29 giugno e il 24 luglio e nei venerdì, sabato e domenica del mese di agosto, nonché il 14 agosto. “In locale chiuso” il limite è esteso fino alle ore 02.00 del giorno successivo, mentre “all’esterno, su area privata di pertinenza e su suolo pubblico in concessione” il limite massimo diurno è esteso fino alle ore 01.30 del giorno successivo. In caso di inottemperanza le sanzioni vanno dai 200 euro fino a 500 euro. In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per tre giorni consecutivi.

Le parole degli amministratori

«Si tratta di un provvedimento che vuole essere a favore della movida e degli esercizi pubblici in genere. Sono cresciuti, e questa è una buona notizia, gli imprenditori che stanno investendo in questo settore. Partiamo con un mese di anticipo rispetto allo scorso anno proprio per agevolare gli esercenti e favorire l’organizzazione di intrattenimenti musicali nei momenti con maggiore afflusso di persone» è il commento del sindaco Roberto Mutalipassi e dell’assessore agli Eventi Roberto Apicella.