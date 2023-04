Gabriele Gravina nuovo vicepresidente UEFA

Durante il comitato esecutivo dell’UEFA, che si è tenuto nei giorni scorsi a Lisbona, Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, è stato nominato vicepresidente dell’UEFA. La nomina è stata annunciata dalla confederazione calcistica europea con una nota ufficiale, in cui si precisa che il nuovo vicepresidente si unirà alla gallese Laura McAllister.

La rielezione di Aleksander Ceferin alla presidenza dell’UEFA

La nomina di Gravina e McAllister è avvenuta in seguito alla rielezione, per acclamazione, di Aleksander Ceferin alla presidenza dell’UEFA. Ceferin, che ricopre il ruolo di presidente dal 2016, è stato rieletto per un altro mandato di quattro anni.

I nuovi vicepresidenti dell’UEFA

Gabriele Gravina e Laura McAllister prenderanno il posto del portoghese Fernando Gomes, che sarà vicepresidente della FIFA, e dell’ungherese Sándor Csányi. La nomina di Gravina, che è già impegnato a livello nazionale come presidente della Federcalcio italiana, rappresenta un importante riconoscimento del suo lavoro in ambito calcistico.

Il messaggio dell’editore Cerruti

«Esprimo i miei più sinceri auguri a nome di tutta la redazione all’amico Gabriele Gravina – ha detto l’editore di InfoCilento Domenico Cerruti – proprio nel giorno dell’elezione, nonostante fosse a Lisbona, ha partecipato al nostro webinar di presentazione del nostro progetto editoriale».