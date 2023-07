Furti nel Golfo di Policastro, presidente Federpetroli: «Serve piano di sicurezza»

Michele Marsiglia si è esposto pubblicamente riguardo agli eventi che hanno interessato il Golfo di Policastro, mostrando solidarietà nei confronti della sua famiglia e di tutti coloro che si sono trovati a fronteggiare situazioni di insicurezza. Riconoscendo che simili episodi possono coinvolgere chiunque, ha sottolineato l’importanza di trarre il lato positivo dal negativo.

Un impegno totale per il Cilento

Consapevole della preoccupazione e dell’insicurezza diffuse nella popolazione locale, Marsiglia ha deciso di mettersi a disposizione per agire a favore del Cilento. Come Presidente della FederPetroli Italia, intende sfruttare la sua posizione per portare l’attenzione delle istituzioni nazionali e della Provincia di Salerno sulla situazione del Golfo di Policastro, in particolare nelle aree di Santa Marina e Policastro Bussentino.

Incontri con figure istituzionali di alto livello

L’impegno di Marsiglia è iniziato già la scorsa settimana e prevede una serie di incontri con figure istituzionali di rilievo a livello nazionale e provinciale. L’obiettivo è portare l’attenzione richiesta da tempo dall’opinione pubblica su questioni di sicurezza e incolumità nella zona.

Il Presidente della FederPetroli Italia riconosce l’importanza di coinvolgere le Forze dell’Ordine locali e i cittadini nella discussione per affrontare al meglio i problemi.

Il commento

“Se con il mio ruolo posso fare qualcosa per il Cilento, la mia disponibilità è totale. La popolazione ha manifestato di sentirsi abbandonata e indifesa e teme per la propria incolumità. Il mio impegno già iniziato la scorsa settimana proseguirà nell’incontrare figure di alto livello istituzionale nazionale e della Provincia di Salerno per portare, in particolare a Santa Marina e Policastro Bussentino un’attenzione maggiore sui temi che l’opinione pubblica richiede da tempo. La situazione di questa splendida terra dove sono nato deve essere osservata a carattere nazionale, stiamo parlando di un territorio tra più conosciuti al Mondo, il Cilento”, fa sapere Marsiglia.