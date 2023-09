Femminicidi in crescita, parla l’esperta di violenza Monia Monzo: prevenzione nelle scuole e braccialetto elettronico

Le fiaccolate non risolvono: per arginare l’escalation di violenza che colpisce sempre più donne, è necessario rifondare la società, sensibilizzare i giovani e ripensare le misure coercitive per stalkers e assassini. Ne è convinta l’esperta di Violenza di Genere la dottoressa Monia Monzo