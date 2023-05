Fasci di luce illuminano gli antichi portali del centro storico di Monte San Giacomo

Circa venti portali del centro storico di Monte San Giacomo sono stati illuminati con un fascio di luce a led. L’inaugurazione avvenuta, nonostante la pioggia, ha entusiasmato i cittadini.

L’idea è stata proposta all’amministrazione comunale di Monte San Giacomo dal Comitato “Sangiacomesi nel mondo”.

“Nonostante la pioggia – ha raccontato la sindaca Angela d’Alto -, è stato bello e suggestivo riscoprire anfratti e bellezze del nostro borgo. Grazie al comitato Sangiacomesi nel Mondo per aver promosso l’iniziativa e a tutti quelli che a vario titolo hanno collaborato. Questa è solo la prima parte del progetto, che proseguirà grazie al protocollo d’intesa con il Pomponio Leto e gli studenti del Liceo Artistico, che negli slarghi e nei cortili del centro storico realizzeranno una o più sessioni en plein air”.

L’iniziativa

Il progetto ha l’intento di dare risalto ai portali più significativi del paese procedendo alla loro illuminazione mediante un fascio di luce che ne metta in risalto la bellezza e la storia. Sono stati individuati, dal Comitato, circa 25 portali da illuminare con i fari led a basso consumo , in linea con il contenimento dei consumi energetici, forniti gratuitamente dal Comitato stesso e che saranno installati nei punti più idonei da concordare prioritariamente sia con i proprietari delle abitazioni che con l’Amministrazione.

I luoghi di interesse

Nella proposta per il progetto è stato sottolineato che “Nell’abitato del Comune di Monte San Giacomo si notano le caratteristiche proprie dell’antico borgo, in particolare, la fontana del 1500 abbellita con maschere in pietra raffiguranti personaggi mitologici, situata a lato della Chiesa Madre di San Giacomo Apostolo, che conserva opere del ‘500, il Palazzo Baronale (Palazzo Marone).

E ancora, la Torre Campanaria, le Cappelle di San Gaetano, Sant’Anna, San Nicola, Sant’Antonio oltre i numerosi portali e stemmi araldici sui palazzi di epoca tardo-medievale e rinascimentale di grande interesse e l’Amministrazione Comunale è sensibile al tema della valorizzazione del borgo finalizzata ad accrescerne l’attrattiva turistica e a promuovere le bellezze non solo naturali ma anche architettoniche del territorio”.