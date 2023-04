Elezioni comunali 2023 a Novi Velia: ecco tutte le liste e i candidati

Adriano De Vita punta a riconfermarsi sindaco di Novi Velia.

La sua lista, La Colomba, sarà in campo in queste elezioni amministrative 2023. A sfidarlo il gruppo Battiti per Novi, guidato da Donato Maiese.

Ha scelto di non ricandidarsi Maria Ricchiuti, già sindaco di Novi Velia, che sembrava potesse scendere nuovamente in campo.

Elezioni 2023 a Novi Velia: le liste

Lista La colomba

Candidato a sindaco Adriano De Vita

Giancarlo de vita

Enza Ogliaruso

Michele guida

Giovanni Guzzo

Giuseppe Lettieri

Aniello di Polito

Ugo Romaniello

Orlando Romanelli

Giuseppina speranza

Cristian Guzzo

Lista Battiti per Novi

Candidato sindaco Donato Maiese

Gaetano Aloia

Mariangela Curcio

Silvio Filpi

Paolo Guida

Nicolino Guzzo

Maria Addolorata Lettieri

Maria Musto

Roberto Ronca