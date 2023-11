Eccellenza: sorridono Agropoli e Calpazio. Ancora una sconfitta per il Sapri

Nell’11a giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, sorridono Agropoli e Calpazio, continua il periodo nero del Sapri.

L’Us Agropoli continua nel suo momento positivo, ottenendo la terza vittoria consecutiva, questa volta al “Guariglia” ai danni del Costa D’Amalfi, decisive le reti di Rabbeni e Onesto nel primo tempo, una partita equilibrata che ha visto entrambe le compagini affrontarsi a viso aperto senza esclusione di colpi, alla fine hanno avuto la meglio i delfini che con i tre punti conquistati continuano l’inseguimento alla zona play-off.

La Calpazio torna alla vittoria dopo 6 giornate. I ragazzi di Mister De Cesare vengono trascinati dalle reti di Margiotta e Borsa che consentono alla Calpazio di avere la meglio sull’Apice per 1-2.

Tre punti importanti che rilanciano le ambizioni dei capaccesi.

Altra sconfitta invece per il Sapri, superato in casa per 0-2 dal Salernum Baronissi, quarta sconfitta consecutiva per i ragazzi di mister Graziani, che probabilmente vede scricchiolare la propria panchina.