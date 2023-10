Eccellenza: Agropoli sprofonda. Sconfitto anche il Sapri. Pari Calpazio

Nella quinta Giornata del Campionato di Eccellenza, l’Agropoli esce sconfitta ancora una volta sul proprio terreno di gioco, questa volta ad avere la meglio è il Buccino Volcei, a decidere la gara la rete di Trimarco nella ripresa. Un solo punto per i delfini in cinque gare che certificano una crisi in atto.

Calpazio pari con l’ultima in classifica

La Calpazio si fa raggiungere nel finale dal Faiano, che ottiene il primo punto in classifica ai danni proprio dei capaccesi, dopo il vantaggio di Borsa nel primo tempo, nell’ultimo minuto di gara, uno svarione difensivo della Calpazio regala la rete del pareggio alla squadra ospite.

Sconfitta Sapri

Il Sapri esce sconfitto ancora una volta sul campo del Citta di Solofra, dopo il vantaggio degli ospiti, la squadra di casa ribalta il risultato con il finale di 2-1.

In testa alla classifica da sottolineare la prima sconfitta del Costa D’Amalfi sul campo della Scafatese, per 1-0 e la vittoria della Sarnese per 1-0 contro il Salernum Baronissi.