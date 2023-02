Eboli, Valore Futuro: nasce un nuovo movimento giovanile. Direttivo rosa

“Valore Futuro è un movimento giovanile impegnato nella valorizzazione della gioventù ebolitana. Uno dei principali obiettivi è, infatti, quello di riportare al centro delle attività sociali la partecipazione attiva giovanile, affinché la città possa essere rivalutata e rivitalizzata. Con il coinvolgimento di quanti credono in questo progetto e la competenza dei suoi membri, si vuole dar vita ad un vero e proprio movimento aggregativo che coinvolga tutta la popolazione e che ridia nuova vita alle aspettative dei giovani”.

La nota stampa è di quelle ufficiali. L’intenzione del nuovo gruppo giovanile è chiara: dar vita ad un vero e proprio movimento aggregativo che coinvolga tutta la popolazione e che ridia nuova vita alle aspettative dei giovani.

In un momento storico in cui la Città ha bisogno di ritrovare la sua identità, Valore Futuro rispolvera identità e partecipazione.

Quali gli obiettivi sono presto spiegati:

“Valore Futuro è aggregazione, inclusione, competenza e progettualità, ma soprattutto rappresenta un gruppo di giovani professionisti animato da entusiasmo e desideroso di conferire Valore non solo al proprio Futuro ma a quello di tutti i ragazzi della Città di Eboli. Operante da settembre 2022 ha deciso di costituirsi come associazione del terzo settore. Si conta al più presto di espandersi nelle città limitrofe al fine di garantire un senso di aggregazione che travalichi quello cittadino, ad oggi già sono stati presi contatti con giovani di Battipaglia e Campagna che sposano in pieni gli ideali del movimento. La coesione fra i ragazzi e la comunione d’intenti sono le basi di questa esperienza giovanile che si augura possa ottenere già nel breve periodi dei risultati tangibili”.