Eboli, ecco l’Urban Center per condividere le proposte di rigenerazione della città

Partono gli incontri aperti per la riqualificazione e la rigenerazione della città. E lunedì 14 novembre ore 18,00 presso la Sala Mangrella è previsto il primo appuntamento per la presentazione dell’Urban Center. A seguire, dibattito sui programmi e progetti per la riqualificazione del Centro Antico.

Urban Center ad Eboli: ecco l’iniziativa

Nato dalla collaborazione tra il Comune di Eboli ed il Rotary Club di Eboli, l’Urban Center è una piattaforma aperta di dialogo e lavoro condiviso tra le istituzioni pubbliche, la cittadinanza, i tecnici ed i rappresentanti del mondo professionale, economico, sociale, culturale e la comunità scientifica.

L’Urban Center è incardinato nell’Ufficio di Piano dell’Ente, recentemente neocostituito nel settore Urbanistica retto dall’Ing. Giovanni Cannoniero, ed opererà con l’ausilio dell’Ufficio Progettazione presso il settore Lavori Pubblici, sotto la responsabilità dell’Ing. Giuseppe Barrella.

I lavori sono coordinati dall’Assessorato Urbanistica e Lavori Pubblici, guidato da Salvatore Marisei.

L’incontro

Il primo incontro è dedicato al Centro Antico, custode dell’identità locale e luogo simbolo della città da cui avviare una fase di rinascita.

Per l’occasione sarà presentata la programmazione dell’Amministrazione comunale per il rilancio di questo grande patrimonio e si avvierà la discussione sulle aree di intervento private da sottrarre al degrado e restituire alla collettività.