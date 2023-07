Due nuovi acquisti e una conferma in casa Feldi Eboli

Ancora novità in casa Feldi Eboli. Le volpi hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo di Lucas Da Silva Brava. Il calciatore si lega alle volpi ancora per un altro anno, fino a giugno 2023. Si tratta di un pivot che ha avuto un ruolo importante lo scorso anno. “Sono molto contento di questo rinnovo, l’anno scorso mi sono trovato molto bene sia in questa società e che in questa città. Eboli ormai, pian piano, inizia a far parte di me – racconta Braga -. Ringrazio lo staff per aver deciso di puntare ancora su di me proponendomi il rinnovo e soprattutto ringrazio il presidente Gaetano Di Domenico che ha fatto l’impossibile per far sì che riuscissimo a trovare una soluzione e lavorare ancora un altro anno tutti insieme. La prossima stagione sarà ancora più impegnativa di quella passata, piena di impegni e di nuove sfide, ma abbiamo già dimostrato la forza di questo gruppo e sono sicuro che ci toglieremo grandi soddisfazioni!”

I nuovi ingaggi

Intanto arrivano due nuovi acquisti: Mario Quinto, giovane laterale classe 2001 e Nicola Degan, laterale o centrale difensivo classe 2000.

“Eboli è una grandissima società, oltre ai risultati che ha ottenuto negli ultimi anni, dall’esterno si percepisce la solidità e la serietà della società, è stato facile prendere la decisione di venire qui – dichiara l’ex Pistoia -. La vittoria dello scudetto mi fa pensare che la squadra non si vorrà fermare qui e sarebbe bello far parte delle prossime vittorie. Dai movimenti che la società sta effettuando, tutto mi fa pensare che sarà proprio così”.