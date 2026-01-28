“Detto tra Noi podcast”: quindicesima puntata

“Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast.

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.

Nell’episodio di oggi, focus su Sanremo 2026. Sono state rese note, infatti, le pagelle dei cantanti in gara. I giornalisti accreditati in Sala stampa, hanno potuto ascoltare, in anteprima, tutti i bravi partecipanti al Festival e dare un loro personale giudizio. Quello che è emerso è che, quelle di quest’anno, siano tutti brani abbastanza introspettivi, ma nulla di particolarmente nuovo e originale.

Occhi puntati, dunque, alla settimana sanremese che si avvicina sempre di più, l’appuntamento nella Città dei fiori è dal 24 al 28 febbraio 2026.