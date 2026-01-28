“Detto tra Noi podcast”: quindicesima puntata

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento

Redazione Infocilento

“Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast.

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.

Nell’episodio di oggi, focus su Sanremo 2026. Sono state rese note, infatti, le pagelle dei cantanti in gara. I giornalisti accreditati in Sala stampa, hanno potuto ascoltare, in anteprima, tutti i bravi partecipanti al Festival e dare un loro personale giudizio. Quello che è emerso è che, quelle di quest’anno, siano tutti brani abbastanza introspettivi, ma nulla di particolarmente nuovo e originale.

Occhi puntati, dunque, alla settimana sanremese che si avvicina sempre di più, l’appuntamento nella Città dei fiori è dal 24 al 28 febbraio 2026.

