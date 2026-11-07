Come arrivare nel Cilento e ad Agropoli: auto, treno, aereo e bus

Il Cilento, in provincia di Salerno, si estende da Paestum fino al confine con la Basilicata e ha oltre 150 chilometri di costa. Per raggiungerlo si può scegliere tra auto, treno e aereo; ecco come muoversi, con Agropoli come punto di riferimento.

Mezzo Come arrivare Auto A2 Salerno-Reggio Calabria, uscita Battipaglia (in alternativa Eboli), poi la SS18 verso Paestum e la costa cilentana Treno Linea tirrenica: stazione di Agropoli-Castellabate, in piazza Luigi Iorio Aereo Aeroporto di Salerno-Pontecagnano; in alternativa Napoli-Capodichino, a circa 84 km da Agropoli in linea d’aria Bus Collegamenti con bus e navette dalla stazione e dall’aeroporto

In auto

Percorri l’A2 e lascia l’autostrada a Battipaglia, oppure a Eboli, che è il casello più vicino ad Agropoli, a circa 29 km in linea d’aria. Poi segui le indicazioni per Paestum e per la Costiera Cilentana sulla SS18, la strada principale che attraversa l’area da Paestum a Sapri.

In treno

La linea tirrenica ferma in molte stazioni del Cilento. Da nord a sud: Capaccio-Roccadaspide, Paestum, Agropoli-Castellabate, Omignano, Vallo della Lucania, Ascea, Pisciotta-Palinuro, Caprioli, Centola, Celle di Bulgheria, Torre Orsaia, Policastro Bussentino e Sapri. La stazione di Agropoli-Castellabate è a circa un chilometro dal centro.

In aereo

L’aeroporto più vicino è quello di Salerno-Pontecagnano. In alternativa si atterra a Napoli-Capodichino e si prosegue in treno, con auto a noleggio o in bus.

Distanze utili da Agropoli

Paestum è a circa 10 km, Santa Maria di Castellabate a circa 13, Punta Licosa a circa 25, Velia a circa 40 e le Grotte di Pertosa-Auletta a circa 55. Sono distanze indicative, non tempi di percorrenza.

Prima di partire

Controlla le condizioni meteo e gli avvisi di viaggio. Per i borghi dell’interno la soluzione più pratica resta l’auto; per la costa e Paestum si può usare il treno.

Per approfondire: la guida a Cosa vedere ad Agropoli e quella ai borghi d’autunno.