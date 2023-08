Cilento: sfidano la bandiera rossa e rischiano di annegare, salvatemi dai bagnini

Momenti di paura ieri intorno alle 13 lungo la suggestiva spiaggia delle Saline, a Palinuro, nel Comune di Centola. Quello che sembrava un giorno di svago e relax si è rapidamente trasformato in un momento di pericolo quando tre turisti si sono trovati a combattere contro le correnti marine. Fortunatamente, quattro bagnini hanno prontamente risposto all’appello, dimostrando il loro coraggio e determinazione.

I fatti

Tra i protagonisti di questa vicenda ci sono due donne e un uomo, intenti a godersi una rilassante mattinata sulla spiaggia delle Saline. Nonostante l’avviso di mare agitato fosse segnalato fin dalle prime ore tramite la bandiera rossa, i tre vacanzieri hanno scelto di sfidare le onde, posizionandosi sul bagnasciuga. Purtroppo, le correnti caratteristiche di questa spiaggia non hanno aspettato molto prima di prendere il sopravvento, cambiando drasticamente il corso degli eventi.

L’Intervento dei Bagnini

In un istante di puro pericolo, i bagnini del “Lido Freselleria La vela” e del “Lido Bellavista” sono stati gli angeli custodi dei tre malcapitati. Senza esitazione, hanno affrontato le forti correnti per soccorrere i vacanzieri in difficoltà, dimostrando una dedizione straordinaria al loro compito di proteggere le vite umane.

Una Complessa Operazione di Salvataggio

Le acque agitate hanno reso estremamente complessa l’operazione di salvataggio. I due bagnini già presenti in acqua hanno ricevuto il prezioso supporto di altri due colleghi a bordo di un pattino, insieme a due ospiti dei lidi circostanti. L’arduo sforzo congiunto è riuscito a liberare i tre turisti dalle spietate correnti, riportandoli finalmente sani e salvi sulla sabbia.

Appello alla sicurezza e alla consapevolezza

Gianluca Valiante, vicepresidente dell’Associazione Balneari Imprenditori Cilento, ha messo in luce il rischio insito nelle correnti mutevoli lungo questa tratta di spiaggia. Ha sottolineato che l’avvertimento di evitare il mare dovrebbe essere un imperativo categorico, non solo un consiglio. La necessità di ascoltare sempre l’avviso dei bagnini è cruciale per la sicurezza di tutti.

Un Rimpianto per un Servizio Non Più Presente

Un tempo, la spiaggia delle Saline godeva della sorveglianza dei cani da salvataggio, un servizio che si rivelava prezioso per garantire la sicurezza dei bagnanti. Purtroppo, tale presidio non è più attivo, lasciando una mancanza sentita da chiunque si rechi in quella zona in cerca di relax e divertimento.