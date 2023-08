Castellabate, turisti in difficoltà per il mare agitato: salvati dai bagnini

Altro intervento provvidenziale da parte dei bagnini a Castellabate, presso la spiaggia di zona Lago. Nonostante l’affissione della bandiera rossa e il mare agitato, due turisti di origine venezuelana, hanno deciso di tuffarsi in acqua sfidando le onde. Poco dopo, quest’ultimi si sono trovati in difficoltà a causa della forte corrente che li trascinava velocemente verso il largo. Provvidenziale l’intervento da parte dei bagnini del lido “La Pagliarella”, Giovanni Torre e Vincenzo Iannone, e della tenuta “AltoMare”, Walter Damiani. Grazie al loro intervento, i bagnanti sono stati portati in salvo senza conseguenze.

Il salvataggio

Il tutto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, nella spiaggia libera antistante Punta Tresino. I due turisti, prontamente avvistati dai bagnini, hanno evitato anche i ripetuti richiami di tornare a riva da parte degli uomini di salvataggio, per poi chiedere aiuto perché portati via dalla forza del mare. Senza indugi, i bagnini si sono tuffati in acqua armati di pinne e baywatch e sono riusciti a mettere in sicurezza le persone in difficoltà. Per i due villeggianti stranieri solo tanta paura e nessuna ferita.

Pericolo mare agitato

Questo importante salvataggio è stato messo a segno a pochi giorni di distanza da un altro intervento che ha salvato diverse vite nella spiaggia di zona Lago, a Castellabate.

La maggior parte delle operazioni di soccorso avvengono per via della negligenza di bagnanti e turisti che non curanti delle condizioni del mare, si tuffano in acqua senza problemi. Più di una volta è stato fondamentale la prontezza di riflessi da parte dei bagnini della zona, come in questo caso.