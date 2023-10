Cilento, l’Associazione DVC fa un appello a tutte le donne. Ecco tutti i requisiti che devono avere tutte coloro che voglio donare il sangue

L’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento pubblica un appello dedicato a tutte le donne che voglio donare il sangue, con tutti i requisiti specifici e fondamentali utili per coloro che hanno deciso di donare.

Requisiti specifici per tutte le donne che voglio donare il sangue

Età compresa tra i 18 e i 65 anni

Peso non inferiore a 50 kg

pressione arteriosa inferiore o uguale a 180/100mm di Hg

Frequenza cardiaca regolare, compresa tra 50 e 100 battiti/minuto

Emoglobina >12,5 g/dL

Tutte le donne possono donare ogni 6 mesi se in età fertile e ogni 3 mesi se sono in menopausa. Possono donare se si sta assumendo la pillola anticoncezionale. Durante il ciclo mestruale, consigliano di non donare il sangue. Non si può donare durante la gravidanza, l’allattamento e fino a 6 mesi dal parto o da un’interruzione di gravidanza.

Se si consulta il proprio medico, si può donare anche se si è portatrici di anemia mediterranea.

Ecco dove è possibile donare

Tutte le donne che sono interessate a donare il sangue, possono raggiungere le sedi di Vallo e Sapri.