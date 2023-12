Christian Durso vince la sua battaglia: l’ufficio postale di Montano Antilia più accessibile a tutti

Christian Durso ha ottenuto una vittoria significativa nella sua battaglia per rendere l’ufficio postale di Montano Antilia più accessibile a tutti. Dopo aver inviato una diffida a Poste Italiane lo scorso 14 novembre, i lavori sono finalmente iniziati. Il giovane da tempo si batte per i diritti delle persone con ridotta mobilità.

Lavori in corso a Montano Antilia

Gli interventi in corso includono la riduzione dell’altezza del bancone interno, in modo da renderlo accessibile alle persone in carrozzina. Christian Durso, residente a Montano Antilia, aveva scritto una lettera sottolineando le difficoltà incontrate nell’effettuare operazioni normali a causa dell’altezza del bancone.

Ha inoltre evidenziato che nonostante l’assenza di barriere architettoniche all’ingresso, il bancone interno rappresentava comunque un ostacolo. E ancora: ha segnalato che l’installazione di uno sportello Atm annunciata tre anni fa non è mai avvenuta.

Prossimi interventi a Abatemarco

Tuttavia, i disservizi non riguardano solo Montano Antilia. Nella frazione Abatemarco, l’ufficio postale è completamente inaccessibile a causa della presenza di scale e dell’assenza di dispositivi come un montascale. Christian Durso si impegna a vigilare affinché, una volta completati i lavori a Montano Antilia, vengano avviati anche interventi nella frazione.