Montano Antilia, uffici postali inaccessibili alle persone con disabilità: diffida a Poste Italiane

Presso gli uffici postali di Montano Antilia restano i disagi per le persone con disabilità. A segnalare il caso è Christian Durso, da sempre attento ai diritti delle persone con ridotta capacità motoria. Per questo ha scelto di inviare una nota a Poste Italiane per segnalare le criticità degli uffici siti nel centro del Cilento Interno.

Disagi a Montano Antilia

Per quanto riguarda Montano Antilia «Una volta arrivati davanti al bancone dove interagire con il dipendente, fornire i documenti, firmare ecc, si nota che il bancone è alto ad entrambe le postazioni di servizio al Pubblico.

Ho trovato sempre molta difficoltà ad effettuare le normali operazioni a causa di un bancone la cui altezza, nonostante il dipendente con gentilezza mi cercasse di avvicinare il monitor per firmare estendendo tutto il filo, riuscivo a firmare con enorme difficoltà».

Non solo: Poste Italiane annunciò l’installazione di uno sportello ATM che non è però mai avvenuto.

La situazione ad Abatemarco

Ma i problemi riguardano anche gli sportelli di Abatemarco. «Ci sono delle scale prima di accendere all’ufficio e non è presente nessun dispositivo come montascale».

Alla luce di ciò «si chiede l’immediata rimozione delle barriere architettoniche indicate nell’ufficio postali di Abatemarco e di abbassare il bancone per quanto riguarda l’ufficio Postale di Montano Antilia, in modo da non creare ulteriori disagi e discriminazioni verso le persone con disabilita. Si chiede inoltre di tener fede alla promessa fatta per quanto riguarda l istallazione dello sportello ATM all’ ufficio postale di Montano Antilia».