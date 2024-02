Centola: interventi di riqualificazione di alcune aree panoramiche di Palinuro

Il Comune di Centola, guidato dal sindaco Rosario Pirrone, intende programmare degli interventi di riqualificazione di alcune aree panoramiche della frazione Palinuro.

Gli interventi in programma

L’Ente per questo ha dato apposito indirizzo al Responsabile del Settore Lavori Pubblici per la redazione della progettazione per la riqualificazione dei punti panoramici su Corso Pisacane e lungo via Porto della frazione Palinuro; saranno attivare inoltre tutte quelle procedure necessarie per la per una immediata realizzazione, quale primo stralcio funzionale della più ampia strategia generale di riqualificazione e rigenerazione urbana che riguarderà la frazione Palinuro nonchè tutti i centri urbani delle restanti frazioni e di Centola capoluogo.

Gli obiettivi

Il comune cilentano ha un ricco patrimonio di aree urbane e luoghi pubblici, e pertanto al fine di garantirne una fruizione ottimale e mantenere il giusto decoro che si addice ad una località turistica come il comune di Centola e le sue frazioni, si rende necessario eseguire degli interventi di riqualificazione urbana finalizzati al mantenimento del bene pubblico nonché alla realizzazione di aree per la fruizione del panorama che offrono alcuni punti sul golfo della frazione Palinuro.

“I centri abitati necessitano di un’attenta e mirata strategia di riqualificazione urbana e di rigenerazione socio-economica, che sarà oggetto di studio e di approfondimento nell’ambito di più ampi progetti generali che sono stati inseriti nel Masterplan del litorale Cilento costiero, che richiederanno, ragionevolmente, tempi di studio e di elaborazione non brevi, per cui si ritiene in questa fase attivare delle procedure mirate volte al conseguimento di obiettivi specifici di riqualificazione di alcune aree, quali appunto la rigenerazione dei punti panoramici della frazione Palinuro”, fanno sapere da palazzo di città.