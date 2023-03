C’è Napoli – Lazio, Trenitalia garantisce più treni

La febbre della Serie A sta prendendo il sopravvento a Napoli, venerdì 3 marzo alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona si giocherà l’attesissima sfida tra Napoli e Lazio. Per garantire un’esperienza fluida e senza problemi ai tifosi, Trenitalia, la principale società di trasporto passeggeri del Gruppo FS Italiane, in collaborazione con la Regione Campania e il Comune di Napoli, ha annunciato servizi straordinari di treno metropolitano per la Linea 2.

Le novità

I passeggeri possono tirare un sospiro di sollievo poiché Trenitalia continuerà i servizi ferroviari oltre il consueto orario operativo per facilitare il flusso di spettatori dopo la partita. A partire dalle ore 23:10, dalla stazione di Napoli Campi Flegrei partiranno cinque ulteriori corse ferroviarie, di cui quattro in direzione Napoli San Giovanni-Barra e una in direzione Pozzuoli.

Le informazioni utili

Si ricorda che potranno salire a bordo dei treni solo i passeggeri muniti di titoli di viaggio in corso di validità e il personale ferroviario indirizzerà i passeggeri ai binari della metropolitana in partenza in collaborazione con Polfer e Protezione Aziendale.

Per evitare lunghe code o ritardi alla biglietteria, si consiglia di acquistare i biglietti del treno in anticipo. I biglietti possono essere acquistati anche presso la biglietteria dei Campi Flegrei, che rimarrà aperta. Tuttavia, la stazione di Piazza Leopardi sarà aperta solo fino alle 22:15.