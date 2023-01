C’è Napoli – Juventus: corse straordinarie della metropolitana

Grande attesa per il big match dei venerdì 13 gennaio sera tra Napoli e Juventus. La gara si disputerà allo stadio Diego Armando Maradona, con calcio d’inizio fissato alle ore 20.45. Anche Trenitalia si organizza per favorire la mobilità.

Napoli – Juventus: le novità

La società in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, ha reso noto circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio, così da consentire un più agevole deflusso degli spettatori.

A partire dalle ore 23.10 saranno cinque le corse supplementari in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui quattro in direzione Napoli Gianturco e una in direzione Pozzuoli.

Il servizio

Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con la Polfer e Protezione Aziendale, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza.

Il biglietto del treno ,che è preferibile procurarsi in anticipo per evitare code o attese prolungate allo sportello, si potrà acquistare anche nella biglietteria di Campi Flegrei che resterà aperta, mentre la fermata di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle ore 22.15.