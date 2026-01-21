Castelnuovo Cilento, incontro su Pasolini: un caso giudiziario ancora aperto

Un appuntamento dedicato alla memoria e alla ricerca della verità su Pier Paolo Pasolini è in programma a Castelnuovo Cilento. Venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 17.00, presso la sala comunale “Buccino” in via Arbosto, nel Centro commerciale di Casal Velino Scalo, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Pasolini, un caso mai chiuso”, incentrato sulla violenta morte dell’intellettuale avvenuta nel 1975.

L’appuntamento

L’iniziativa è promossa dall’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania e dalla Camera Penale di Vallo della Lucania, con il coinvolgimento del Comune di Castelnuovo Cilento e l’organizzazione di Cilento Arte ETS di Vallo della Lucania. Al centro dell’evento, un’analisi delle indagini e delle ombre che, nel corso dei decenni, hanno accompagnato uno dei casi più controversi della storia italiana recente, segnato da depistaggi, silenzi e oscure collusioni che hanno messo a tacere una delle voci civili e poetiche più alte e scomode del Novecento.

Ospite l’avvocato penalista e autore Stefano Maccioni

Protagonista dell’incontro sarà l’avvocato penalista e autore Stefano Maccioni, che racconterà il lavoro investigativo e giudiziario svolto alla ricerca della verità sull’omicidio di Pasolini. Maccioni nel 2009 ha richiesto e ottenuto la riapertura delle indagini sul caso ed è stato componente della Commissione ministeriale per la tutela delle vittime di reato.

Nel corso della sua carriera ha partecipato come difensore di parte civile a numerosi processi di rilievo nazionale, tra cui quelli relativi all’omicidio di Stefano Cucchi, alla strage di Viareggio, a “Mafia Capitale”, al caso “Sangue infetto” e all’omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Per il suo impegno sociale e civile è stato premiato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.