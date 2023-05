“Castellabate, terra di ulivi tra mito, storia e simboli”: al via la mostra d’arte visiva nel suggestivo scenario del Castello dell’Abate

Castellabate, celebra la sua affinità millenaria con gli ulivi in una straordinaria mostra d’arte visiva intitolata “Castellabate, terra di ulivi, cari ai benedettini, tra mito, storia e simboli”.

L’inaugurazione ufficiale avverrà venerdì 19 maggio 2023 alle ore 19:00 presso il maestoso Castello dell’Abate, con un evento di apertura che avrà come protagonista il Balletto dell’Ulivo della rinomata Scuola Progetto Danza di Marianna Lupo.

La mostra

L’arte e la cultura si fonderanno in questa straordinaria esposizione, ideata e diretta artisticamente da Marisa Russo, che offrirà uno sguardo approfondito sul legame indissolubile tra Castellabate e gli ulivi. Tra i partecipanti all’inaugurazione ci saranno il Sindaco Marco Rizzo, l’assessore alla Cultura Luigi Maurano, il Responsabile Ufficio Promozione Turistica di Castellabate Enrico Nicoletta e il rinomato giornalista Carmine Pecoraro. Inoltre, verranno presentate delle composizioni poetiche scritte appositamente da Raffaella Albino, che esalteranno la bellezza e il valore di questo straordinario albero che caratterizza il territorio.

La millenaria storia con gli ulivi

Gli ulivi hanno una presenza radicata nella storia di Castellabate, simbolo di una cultura profondamente legata alla terra e tramandata di generazione in generazione grazie all’antica saggezza dei suoi abitanti. Oggi, rappresentano un patrimonio storico, culturale e naturalistico da preservare e tramandare alle future generazioni. Questa mostra, che esalta la bellezza degli ulivi e il loro significato simbolico, trova una collocazione ideale in un anno così importante per Castellabate.

Il commento

“Il nostro paese ha una storia ricca di elementi tangibili e intangibili: gli ulivi, autentico legame con il passato, rappresentano un patrimonio non solo naturalistico, ma anche storico e culturale da proteggere e tramandare alle future generazioni”, afferma con entusiasmo il Sindaco Marco Rizzo. “Desidero ringraziare Marisa Russo per il suo prezioso contributo al nostro territorio attraverso eventi e mostre artistiche di alto valore culturale, che donano lustro all’intera Castellabate.”

La mostra d’arte visiva “Castellabate, terra di ulivi, cari ai benedettini, tra mito, storia e simboli” sarà aperta al pubblico per diverse settimane, offrendo a residenti e visitatori l’opportunità di immergersi in un viaggio emozionante alla scoperta dell’importanza degli ulivi nella cultura e nella storia di Castellabate.