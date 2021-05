Castellabate, il 2 giugno Via degli Ulivi si illumina a led

Diventa sempre più efficiente e all’avanguardia il progetto di riqualificazione e di adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione nel comune di Castellabate. Buona parte del territorio comunale è ad oggi servito da un’illuminazione a led e, a partire dal prossimo 2 giugno, essa verrà inaugurata anche in località Alano, in via degli Ulivi. Tale piano di ammodernamento ha questa volta un’ulteriore innovazione: tutti i pali della luce installati in via degli Ulivi, e i nuovi pali che verranno posizionati d’ora in avanti, presentano un numerino che identifica precisamente la sua posizione geografica.

Tale numerazione sarà utile per le segnalazioni dei cittadini, in caso di guasti i malfunzionamenti, al numero verde dedicato 800912966, in quanto la società concessionaria Dervit spa, attraverso tale informazione riuscirà ad intervenire prontamente e in maniera precisa sull’impianto. Un’iniziativa green, nata per favorire l’ambiente e nel contempo contenere le spese pubbliche riducendo i consumi energetici. L’illuminazione inoltre ottimizza la visibilità, in un’area molto frequentata dagli automobilisti poiché congiunge due frazioni molto urbanizzate del Comune.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Costabile Nicoletti, dichiara in merito al nuovo impianto: «L’intervento ricade in via degli Ulivi che un tempo era una strada interpoderale ma che oggi, con i vari lavori di ammodernamento che si sono succeduti, prima con la ripavimentazione stradale e poi con l’illuminazione led, diventa un’arteria strategica per raggiungere la frazione Lago e la frazione Alano dalla via del Mare, ex 267».