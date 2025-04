Capaccio Paestum, incidente al Rettifilo: coinvolte tre automobili

Paura nel tardo pomeriggio di ieri al Rettifilo, località di Capaccio Scalo, l’arteria fondamentale per il collegamento con il centro capaccese e tanto trafficata anche per le diverse attività commerciali presenti ai lati della carreggiata. Tre i veicoli coinvolti nel sinistro. Per fortuna, le persone a bordo delle auto, non hanno riportato ferite preoccupanti, ma l’impatto è stato abbastanza violento.

La dinamica

A scontrarsi nei pressi dell’incrocio con via Nobel una Fiat 500, guidata da una cinquantenne di Agropoli, un furgone bianco guidato da un uomo di sessant’anni residente a Capaccio Paestum e una Ford Mondeo SW condotta da un uomo di nazionalità straniera, ma residente regolarmente sul territorio. Per la donna agropolese e per l’uomo di nazionalità straniera è stato necessario il trasporto presso l’ospedale di Battipaglia per le lievi ferite riportate.

Gli interventi

Ci sono volute diverse ore per liberare completamente la carreggiata dalle automobili, il traffico è stato prontamente veicolato dagli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, al comando di Sofia Strafella, giunti in pochi minuti sul posto con due pattuglie.