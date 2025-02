Capaccio Paestum, “Inalberiamoci”: conclusa la raccolta fondi per la cura dello storico filare di pini

Si è conclusa con successo l’iniziativa di crowdfunding “INALBERIAMOCI” lanciata sulla piattaforma Eppela. Raccolti 8.170 euro per curare i pini affetti da cocciniglia Toumeyella parvicornis ed è già partita la cura di endoterapia da parte della ditta specializzata GEA. Tutto è stato possibile grazie al contributo di numerosi donatori e grazie al sostegno della BCC di Capaccio Paestum, della Riserva Fluviale Foce Sele Tanagro, della società Convergenze. È stata una bella iniziativa di collaborazione tra cittadini, associazioni, imprese economiche e istituzioni pubbliche in cui è prevalso l’amore per il territorio riconoscendo lo straordinario valore di questo filare di pini.

Adottare strategie adeguate per la cura del verde urbano

Prossimamente si terrà un pubblico dibattito d’informazione e di conoscenza dell’azione svolta e per poter tutti meglio comprendere l’enorme importanza del verde urbano. Occorre che le amministrazioni locali adottino nuove e più adeguate strategie di cura e di potenziamento imperniate sulla pianificazione, sulla regolamentazione e sulla ricognizione (censimento, monitoraggio, bilancio, ecc.) sistematica del verde, facendo tesoro dell’apporto che il terzo settore e la cittadinanza attiva possono fornire, garantendo adeguati strumenti e processi di partecipazione.