Campania, 200 nuovi autobus per la flotta delle aziende del trasporto pubblico sul territorio regionale

Si è tenuta lunedì scorso la cerimonia di consegna di altri 200 nuovi autobus per la flotta delle aziende del trasporto pubblico sul territorio regionale.

Un programma da oltre 450 milioni di euro per la sostituzione dei mezzi in circolazione da più di 15 anni. Sono già 1500 i veicoli acquistati di cui 950 già consegnati alle aziende di trasporto. Rispetto al 2017 il parco circolante risulta già rinnovato per il 33%, entro la metà del 2024 sarà stato rinnovato per il 53% e a completamento del programma si arriverà al rinnovo del 60% Nuovi autobus sulle strade della Campania significano un servizio migliore, più sicuro e affidabile per i tutti i cittadini, per i pendolari, per le ragazze e i ragazzi che usufruiscono dell’abbonamento gratuito scolastico della Regione Campania.